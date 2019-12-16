В РК растёт число владельцев нескольких единиц недвижимости

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В прошлом году в РК зарегистрировано рекордное количество людей, имеющих более одиннадцати домов. По данным Национального статистического управления, представленным 22 декабря, показатель составил 37.487 человек, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Рост продолжался с 2015 года до 2017 года. После незначительного спада уже в прошлом году вновь началось увеличение. В прошлом году количество южнокорейцев, имеющих от шести до десяти домов, выросло на 2,1%, составив 49.819 человек. У 10% людей, имеющих в собственности наибольшее количество домов, объём активов в виде недвижимости вырос на 90 тыс. долларов, составив в среднем 900 тыс. долларов. Это в 38 раз больше, чем в категории 10% людей с наименьшим количеством недвижимости в собственности. Разрыв продолжает расти. В предыдущем году он составлял 35 раз. Всего же в 2018 году обладателями собственного жилья являлись 14 млн 10 тыс. человек. Показатель вырос на 2,5%. Более двух единиц недвижимости имели 2 млн 192 тыс. человек.