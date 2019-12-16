Сеульские концерты группы BTS привлекли 180 тыс. иностранных туристов

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Сеульские концерты известной южнокорейской К-РОР группы BTS дал экономический эффект, по объёму не уступающий зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом говорится в докладе, подготовленном группой исследователей университета Корё. 26,27 и 29 декабря на стадионе Чамсиль в Сеуле проходили концерты под названием LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF. Эксперты подсчитали, что прямой и косвенный экономический эффект данного мероприятия составил примерно 922 млрд 900 млн вон или 793 млн долларов. Концерт в столице посмотрели 23 тыс. иностранцев. Если учитывать сопровождавших их в поездке в РК, то общее количество приехавших в страну иностранных туристов составило 100 тыс. человек. Из-за концерта всего в страну прибыли порядка 180 тыс. иностранцев. Таким образом, за три концерта BTS удалось достичь 67% от показателя Олимпиады в Пхёнчхане. Финансовая ценность данных посещений оценивается в 1 трлн вон или примерно 900 млн долларов.