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В мире

Сергей Лавров: Положение дел на Корейском полуострове может вновь привести к кризисной ситуации в регионе

Write: 2019-12-24 10:03:48Update: 2019-12-24 10:18:00

Сергей Лавров: Положение дел на Корейском полуострове может вновь привести к кризисной ситуации в регионе

Photo : YONHAP News

Положение дел на Корейском полуострове может вновь привести к кризисной ситуации в регионе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он сказал, что у России есть «канал по Корейскому полуострову». Его наличие «помогает лучше понимать намерения друг друга и создаёт возможность, если хотите, для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова». Более подробной характеристики ситуации на Корейском полуострове министр не дал. За день до этого в эфире программы «Большая игра» на Первом канале Лавров заявил, что США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассматривают возможность размещения таких ракет в РК и Японии. Таким образом, по словам министра, они будут «доставать территорию России почти до Урала». 
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