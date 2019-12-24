Сеул поможет Пхеньяну в ликвидации последствий тайфуна «Линлин»

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Правительство РК приняло решение выделить 2 млрд вон или 1 млн 700 тыс. долларов на ликвидацию последствий тайфуна «Линлин». Об этом было объявлено 23 декабря в ходе заседания Совета по поддержке межкорейских обменов. Средства будут выделены Обществу Красного креста РК. Данная организация планирует оказать помощь провинциям Хамгёндо и Пхёнандо, наиболее пострадавшим в сентябре от тайфуна, а также провести там гражданские учения по подготовке к стихийным бедствиям.