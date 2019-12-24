Сеул поможет Пхеньяну в ликвидации последствий тайфуна «Линлин»

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Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова
2019-12-24
Write: 2019-12-24 10:06:20 / Update: 2019-12-24 10:18:26
Photo : YONHAP News
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-12-24
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