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Корея: Юг-Север

Сеул поможет Пхеньяну в ликвидации последствий тайфуна «Линлин»

Write: 2019-12-24 10:06:20Update: 2019-12-24 10:18:26

Сеул поможет Пхеньяну в ликвидации последствий тайфуна «Линлин»

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение выделить 2 млрд вон или 1 млн 700 тыс. долларов на ликвидацию последствий тайфуна «Линлин». Об этом было объявлено 23 декабря в ходе заседания Совета по поддержке межкорейских обменов. Средства будут выделены Обществу Красного креста РК. Данная организация планирует оказать помощь провинциям Хамгёндо и Пхёнандо, наиболее пострадавшим в сентябре от тайфуна, а также провести там гражданские учения по подготовке к стихийным бедствиям. 
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