Правительство РК представило план развития технологий в сфере продовольствия, сельского и лесного хозяйства

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Правительство РК поставило цель к 2024 году довести качество технологий продовольствия, сельского и лесного хозяйства до 85% от уровня США. Об этом говорится в докладе по развитию соответствующих технологий, который выпускается каждые пять лет. Определены также цели по развитию «умных» технологий, улучшению системы прогнозирования, подготовке системы «умного» фермерства третьего поколения. Решено сосредоточиться на разработке биотехнологий, в том числе, позволяющими исключить наличие задача в зерновых культурах возбудителей аллергии. Будет вестись работа по созданию продуктов питания следующего поколения с содержанием растительных белков и постбиотиков. Для этого министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства намерено создать общую базу данных. Продвигается более активное использование новейших технологий, в том числе, искусственного интеллекта. `