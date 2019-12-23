Китайские СМИ акцентируют внимание на важности свободной торговли между РК, КНР и Японией

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Китайские СМИ активно освещают тему соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP) между РК, КНР и Японией. 23 декабря Центральное телевидение Китая (CCTV) подробно рассказало о встрече министров торговли РК, Китая и Японии – Сон Юн Мо, Чжун Шаня и Хироси Кадзиямы, которая состоялась 22 декабря в Пекине. Как сообщается, стороны сошлись во мнении о важности взаимной свободной торговли. Особое внимание уделяется тому, что министры договорились активизировать переговоры по RCEP и соглашению о свободной торговле (FTA). Аналогичный акцент делает также китайская ежедневная газета Global Times, указывая на то, что стороны противостоят усилению протекционизма в торговле на мировом рынке, толчок которому дали США. Выражаются ожидания о том, что саммит трёх стран активизирует работу по FTA.