В РК индекс гендерного равенства повысился

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В прошлом году в РК немного улучшилась ситуация с гендерным равенством. Как сообщили в министерстве по делам женщин и семьи, общенациональный показатель улучшился на 1,2 пункта, составив 72,9 пункта. Показатель рассчитывается с учётом ряда критериев, в числе которых позиции полов в сфере социальной активности, прав человека и социального обеспечения. Чем ближе показатель к ста пунктам, тем выше уровень гендерного равенства. Высокая отметка зафиксирована в сфере прав человека и соцобеспечения – 80 пунктов, культуры и восприятия - 75,2, социальной активности – 66,6 пункта. В здравоохранении показатель составил 97,3 пункта. В целом по стране наилучший уровень гендерного равноправия отмечен в городах Тэгу, Тэчжоне, Пусане и на острове Чечжудо. Самые низкие отметки в провинциях Кёнсан-Намдо, Кёнсан-Пукто, Чолла-Намдо, Чхунчхон-Намдо. Отмечается необходимость улучшения ситуации в сфере принятия решений, безопасности и семьи.