71,4% бюджета 2020 года планируется потратить в первом полугодии

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Правительство РК планирует потратить 71,4% бюджета на следующий год в первом полугодии. Соответствующий план был утверждён 24 декабря на заседании кабинета министров. Это на 1% больше по сравнению с нынешним годом и является максимальной отметкой с 2013 года. Общий объём бюджета составляет 427 трлн вон или 366 млрд 600 млн долларов. В первой половине года планируется реализовать статьи расходов, связанные с социальной сферой, созданием и развитием отраслей будущего, исследованиями и новыми разработками.