Продажи в сфере услуг в РК выросли на 5,6%

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В прошлом году продажи в сфере услуг РК выросли на 5,6% в годовом исчислении, составив 2 квадриллиона 155 трлн вон или 1 трлн 850 млрд долларов. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, это ниже среднего роста, фиксировавшегося в течение десяти лет, который составлял 7,4%. Причина состоит в общем ухудшении экономической ситуации в прошлом году, сокращении потребительских настроений, а также низком росте в сфере оптовых и розничных продаж. На рынке недвижимости рост составил 4,4%, составив 115 млрд долларов. Превышение среднего уровня роста продаж зафиксировано в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, в секторе науки и технологий.