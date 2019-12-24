По итогам году в РК будет зарегистрировано рекордное количество туристов

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Министерство культуры, спорта и туризма и Национальная организация туризма Кореи полагают, что в этом году количество иностранных туристов, побывавших в стране, достигнет рекордной отметки в 17,5 млн человек. Предыдущий максимальный показатель в 17 млн 240 тыс. человек был достигнут в 2016 году. Объём доходов в сфере туризма может составить 25 трлн 100 млрд вон или 18 млрд 100 млн долларов. С января по ноябрь РК посетили 5 млн 510 тыс. китайцев, что на 26,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Поток туристов из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока вырос на 10%, составив 2 млн 940 тыс. человек.