В Чэнду состоялся южнокорейско-китайско-японский бизнес-саммит

Photo : YONHAP News

24 декабря в китайском городе Чэнду состоялся южнокорейско-китайско-японский бизнес-саммит. Подобные мероприятия проводятся в рамках саммитов лидеров трёх стран. Нынешнее стало седьмым по счёту, и в нём приняли участие около 600 представителей крупнейших компаний РК, Китая и Японии. В состав южнокорейской и японской делегаций вошли по 150 человек, китайской - 300 человек. Президент РК Мун Чжэ Ин, премьер госсовета Китая Ли Кэцян и японский премьер-министр Синдзо Абэ присутствовали на открытии бизнес-саммита. Председатель Корейской торгово-промышленной палаты Пак Ён Ман в своей речи указал, что данная встреча имеет важнейшее значение, давая возможность восстановить партнёрские отношения в условиях геополитических разногласий и укрепления протекционизма в торговле. Он предложил сосредоточить усилия на скорейшем заключении трёхстороннего соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). По итогам мероприятия было принято совместное заявление. В нём участники бизнес-саммита озвучили призыв к правительствам РК, Китая и Японии продолжать усилия по скорейшему заключению торговых соглашений. Кроме того, подчёркивается важность технологического сотрудничества в целях обеспечения инновационного роста и совместных усилий в решении проблемы старения общества и улучшении качества жизни населения.