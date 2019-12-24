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Политика

Мун Чжэ Ин: У РК, Китая и Японии «общая судьба»

Write: 2019-12-24 13:51:14Update: 2019-12-24 14:36:48

Мун Чжэ Ин: У РК, Китая и Японии «общая судьба»

Photo : YONHAP News

24 декабря в китайском городе Чэнду провинции Сычуань состоялся южнокорейско-китайско-японский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин, премьер госсовета Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопросы укрепления трёхстороннего партнёрства в различных областях.   Обращаясь к своим коллегам, южнокорейский лидер  подчеркнул необходимость «гармоничного сотрудничества» между тремя странами, поскольку они являются «сообществом, объединённым общей судьбой», разделяя «одну и ту же мечту о содействии устойчивому миру». Экономики трёх стран тесно связаны между собой, поэтому укрепление сотрудничества между ними приобретает особую актуальность в эпоху протекционизма, изменения климата и четвёртой промышленной революции,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.
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