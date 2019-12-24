Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

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Лидеры РК, Китая и Японии подтвердили стремление к достижению денуклеаризации Корейского полуострова мирными средствами и подчеркнули важность содействия свободной торговле. Лидеры трёх соседних стран разделили мнение о том, что мир на Корейском полуострове отвечает общим интересам, договорившись приложить совместные усилия для достижения прогресса в деле денуклеаризации на основе диалога между КНДР и США. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на совместном брифинге по итогам трёхстороннего саммита, состоявшегося во вторник в городе Чэнду провинции Сычуань. Премьер госсовета Китая Ли Кэцян отметил, что участники саммита провели углублённый диалог по вопросам безопасности, подтвердив, что денуклеаризация Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе являются общей целью. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил Пхеньян за имевшие место в этом году ракетные испытания, назвав их серьёзной угрозой региональной безопасности. Он напомнил, что три страны считают необходимым в полной мере выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и содействовать диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном. Участники саммита приняли совместное заявление, в котором отразили своё видение перспектив трёхстороннего сотрудничества на ближайшее десятилетие. Следующий трёхсторонний саммит решено провести в 2020 году в РК.