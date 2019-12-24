В РК один из самых низких в мире «уровней счастья» среди детей и подростков

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Южнокорейские дети и подростки испытывают нехватку сна. Кроме того, «уровень счастья» среди них гораздо ниже, чем в странах ОЭСР и крупнейших европейских государствах. Как сообщили во вторник в Институте статистических исследований, южнокорейские дети и подростки спали в прошлом году в среднем 7,3 часа в сутки. Среди старшеклассников показатель составил 6,1 часа. С возрастом у школьников снижается и уровень физической активности. Помимо этого, отмечается фактор стресса. 33,8% школьников говорят, что иногда у них возникает желание умереть. 37,2% из них считают, что наиболее частая причина таких переживаний - проблемы с учёбой. От 41% до 48% детей, помимо учёбы в школе, более трёх часов в сутки посвящают занятиям. Только 27% старшеклассников могут позволить себе отдых более трёх часов. В младших классах показатель составляет 45,3%. По уровню удовлетворённости жизнью среди школьников РК получила 6,6 баллов, что является самой низкой отметкой среди стран ОЭСР и Европы, где показатель колеблется от 7,8 до 8,1 балла. Аналогичная ситуация наблюдается только в Турции.