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Экономика

РК сконцентрирует усилия на развитии технологий четвёртой промышленной революции

Write: 2019-12-24 14:50:39Update: 2019-12-24 15:09:15

РК сконцентрирует усилия на развитии технологий четвёртой промышленной революции

Photo : YONHAP News

В рамках подготовки к четвёртой промышленной революции РК намерена сконцентрировать усилия на развитии новых технологий на базе искусственного интеллекта, интернета вещей и больших данных. Для этого определены 20 инвестиционных направлений, в которые к 2023 году будет вкладываться более 172 млн долларов в год. 23 декабря Государственный консультационный совет по вопросам науки и технологий утвердил четвёртый план содействия технологическим инновациям малых и средних компаний с соответствующим содержанием. Он был составлен министерством малого, среднего и венчурного бизнеса. Его суть сводится к укреплению стратегии инвестиций в технологии четвёртой промышленной революции. Среди направлений, подлежащих активной инвестиционной поддержке - искусственный интеллект, большие данные, облачные услуги, интернет вещей, связь пятого поколения, виртуальная и дополненная реальность, трёхмерный принтинг, функциональные полупроводники, умные заводы, робототехника, беспилотные автомобили, блок чейн, высокотехнологичные материалы и другие. 
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