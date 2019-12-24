В РК растёт уровень выживаемости онкологических больных

В РК численность людей, проживших более пяти лет после того, как у них было диагностировано онкологическое заболевание, впервые превысила 1 млн человек. В докладе Национального комитета по онкологическим заболеваниям говорится, что по состоянию на 2017 год показатель составил 1 млн 39 тыс. 659 человек – 55,7% от общего количества пациентов, у которых был диагностирован рак. В период с 1999 по 2018 год в стране зарегистрированы 1 млн 870 тыс. выживших пациентов. Это люди, которые проходят лечение или полностью излечились. Относительный уровень выживаемости больных, заболевших раком в период с 2013 по 2017 год, составил 70,4%. Это на 16,3% выше, чем за период с 2001 по 2005 год. Самый высокий уровень выживаемости по видам онкологии отмечен при раке щитовидной железы – 100,1%, рака простаты – 94,1%, рака груди – 93,2%. Низкий показатель среди больных раком печени – 35,6%, лёгких – 30,2%, поджелудочной железы – 12,2%. Между тем, в РК в случае продолжительности жизни до 83 лет вероятность онкологического заболевания составляет 35,5%. Уровень заболеваемости в РК составил 264 случая на 100 тыс. жителей. Средняя отметка по ОЭСР 301,1 случая.