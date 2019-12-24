Более половины корейцев среднего и старшего возраста обременены кредитами

Более половины южнокорейцев в возрасте от 40 до 64 лет имеют задолженности перед финансовыми учреждениями. В докладе Национального статистического управления, представленном 24 декабря, говорится, что по состоянию на 1 ноября 2018 года задолженности по кредитам имеют 56,1% представителей этой возрастной группы. Это на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Показатель не учитывает личные долги, залоги и кредиты, взятые в частных финансовых учреждениях. 23,1% средней суммы кредита составляет от 10 до 30 тыс. долларов. 17,3% - это менее 10 тыс. долларов. При этом средний показатель среди мужчин вырос на 8%, составив 40 тыс. долларов, а среди женщин 29 тыс. долларов.