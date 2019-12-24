Лидеры РК и Японии выразили надежду на улучшение отношений между двумя странами

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Для того, чтобы отношения между двумя странами улучшились, необходим «откровенный диалог». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 24 декабря в китайском городе Чэнду встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Южнокорейский лидер подчеркнул, что РК и Япония являются ближайшими соседями в географическом, историческом и культурном аспектах. Хотя в последнее время отношения обострились, две страны не могут быть разделены. Синздо Абэ согласился со своим южнокорейским коллегой, добавив, что в деле обеспечения безопасности в регионе необходимо также активизировать трёхстороннее сотрудничество с участием США. Коснувшись обострения экономических отношений между двумя странами, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Япония должна вернуться к ситуации, которая была до 1 июля этого года. Тогда Токио ужесточил контроль за экспортом сырья в РК. Он предложил провести консультации на рабочем уровне. Коснувшись проблемы компенсаций корейским жертвам принудительного труда во Второй мировой войне, лидеры двух стран подтвердили наличие разногласий, но согласились с необходимостью решения всех вопросов путём диалога. Встреча продолжалась порядка 50 минут. Это был первый южнокорейско-японский саммит за последние 15 месяцев. Предыдущий состоялся в сентябре прошлого года в Нью-Йорке в кулуарах сессии Генассамблеи ООН.