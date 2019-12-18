Дональд Трамп: США справятся с любым «рождественским подарком» Пхеньяна

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США успешно справятся с «рождественским подарком» Пхеньяна независимо от того, каким он будет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами, состоявшейся во вторник в поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, где глава Белого дома проводит рождественские каникулы. «У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдёт. Я разбираюсь с ними по мере их получения», - отметил Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов о готовности ответить на некий «рождественский подарок», обещанный заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Соном. Глава Белого дома не дал конкретного ответа на вопрос о том, каким может быть ответ американской стороны, если КНДР проведёт испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сказав лишь, что «никогда нельзя знать заранее».