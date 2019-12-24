РК и Грузия создают комитет по экономическому сотрудничеству

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РК и Грузия создают совместный экономический комитет, в задачи которого входит содействие расширению двустороннего экономического сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику и транспорт. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся во вторник в Сеуле встречи замминистра иностранных дел РК по экономическим вопросам Юн Ган Хёна с его грузинским коллегой Геннадием Арвеладзе. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в реализации проектов строительства гидроэлектростанции и расширении автомагистрали в Грузии. Южнокорейские компании инвестировали в оба проекта. Грузинская сторона выразила надежду на расширение объёма южнокорейских инвестиций в транспортные проекты в Грузии, учитывая географическое положение страны, которая может стать логистическим центром, соединяющим Европу и Азию. Стороны договорились также расширять сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества.