Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

Объём продаж на Korea Sale FESTA 2019 года возрос на 7,5%

Write: 2019-12-25 11:54:28Update: 2019-12-25 12:14:36

Объём продаж на Korea Sale FESTA 2019 года возрос на 7,5%

Photo : YONHAP News

Объём  продаж  в ходе состоявшегося в ноябре в РК торгового фестиваля Korea Sale FESTA составил 11 трлн 860 млрд вон или 10 млрд 180 млн долларов, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили  в среду в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. В фестивале этого года принимали участие около 650 магазинов по всей стране, что на   14,8% больше, чем в прошлом году. 13 крупнейших торговых сетей страны увеличили свои продажи на 2,4% в годовом исчислении. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >