Объём продаж на Korea Sale FESTA 2019 года возрос на 7,5%

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Объём продаж в ходе состоявшегося в ноябре в РК торгового фестиваля Korea Sale FESTA составил 11 трлн 860 млрд вон или 10 млрд 180 млн долларов, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в среду в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. В фестивале этого года принимали участие около 650 магазинов по всей стране, что на 14,8% больше, чем в прошлом году. 13 крупнейших торговых сетей страны увеличили свои продажи на 2,4% в годовом исчислении.