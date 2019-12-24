Четыре американских самолёта-разведчика совершили облёт Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Четыре самолёта разведчика американских ВВС - RC-135W, E-8C, RQ-4 Global Hawk и RC-135S совершили облёт воздушного пространства над Корейским полуостровом в период с вечера вторника до раннего утра среды. Об этом сообщил сервис Aircraft Spots , отслеживающий полёты военной техники. ВВС США редко поднимают в воздух сразу несколько самолётов-разведчиков в одном районе, но нынешняя активность вызвана опасениями по поводу возможных запусков с территории КНДР межконтинентальных баллистических ракет. В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для достижения компромисса на переговорах по денуклеаризации. В начале декабря Пхеньян пригрозил Вашингтону неким «рождественским подарком».