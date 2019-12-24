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Политика

Южнокорейские законодатели не могут договориться по поводу избирательной реформы

Write: 2019-12-25 12:41:33Update: 2019-12-25 13:29:36

Южнокорейские законодатели не могут договориться по поводу избирательной реформы

Photo : YONHAP News

Депутаты Национального собрания РК от правящей и оппозиционных партий третий день не могут договориться относительно законопроекта о реформировании избирательной системы. Крупнейшая оппозиционная партия «Свободная Корея» в понедельник попыталась заблокировать законопроект, продвигаемой правящей Демократической партией Тобуро. Скорее всего, нынешняя ситуация продлится до конца дня в среду, когда завершится внеочередная сессия. Между тем правящая партия уже созвала новую внеочередную сессию которая начнётся в четверг. 
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