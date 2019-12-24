Пхеньян подверг министра обороны Японии критике за высказывания о КНДР

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Пхеньян подверг министра обороны Японии Таро Коно критике за высказывания о КНДР. «Несколько дней назад министр обороны Японии Коно, назвав меры КНДР по расширению возможностей самообороны «запуском баллистических ракет», обратился за международной поддержкой», - говорится в опубликованном во вторник комментарии агентства ЦТАК. Между тем, «военные меры, предпринимаемые КНДР, являются использованием её законного права как суверенного государства на самооборону, и никто не имеет права обвинять кого-либо в этом», - говорится в комментарии. В нём также содержится призыв к Японии «прекратить бредить относительно «угрозы» и «провокаций». «Бесстыдное и узкоколобое поведение Японии, которая превращает чёрное в белое и предпринимает легкомысленные действия, лишь подчёркивает её жалость как политического карлика», - подчёркивается в комментарии ЦТАК.