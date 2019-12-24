Эксплуатация реактора «Вольсон-1» может быть прекращена

Photo : KBS News

Комиссия по ядерной безопасности РК одобрила во вторник заявку оператора ядерного реактора «Вольсон-1», находящегося в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто в 370 километрах к юго-востоку от Сеула, на его остановку. Реактор вступил в строй в 1983 году, и его эксплуатация должна была завершиться в 2022 году. Причиной закрытия является низкая окупаемость реактора на фоне растущих затрат на техническое обслуживание в соответствии с курсом правительства на увеличение доли возобновляемых источников энергии и снижение зависимости от ядерной энергетики. Планируется к 2030 году вывести из эксплуатации 11 из 24 реакторов. Однако решение о закрытии реактора «Вольсон-1»может быть отозвано комитетом по аудиту и инспекциям РК, если выяснится, что анализ экономической эффективности его работы был проведён недостаточно тщательно.