В 2019 году умерли более 3 тыс. южнокорейцев, не дождавшихся встречи с родственниками на Севере

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По данным южнокорейского правительства, с января по ноябрь этого года скончались 3.147 южнокорейцев, зарегистрированных как члены разделённых семей и подавших заявки на воссоединение со своими родственниками в Северной Корее. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, из 133.365 южнокорейцев, зарегистрированных с 1988 года, в живых осталось 52.997 человек. Возраст 63,4% из них превышает 80 лет, что подчёркивает важность данной гуманитарной проблемы.