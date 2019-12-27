План визита председателя КНР в РК практически согласован

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План визита председателя КНР Си Цзиньпина в РК в первой половине 2020 года практически согласован. Об этом сообщили в четверг в администрации президента РК. Первый с июля 2014 года визит высшего руководителя Китая в РК может оказать большое влияние на процесс денуклеаризации Корейского полуострова и активизацию северокорейско-американского диалога. Стороны также могут договориться о полной отмене запрета Пекина на корейские культурные контенты в Китае. Напомним, что китайские власти пошли на такой шаг в ответ на размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD. Тогда Китай также значительно ограничил туристический поток в РК.