О «рождественском подарке» Пхеньяна ничего не известно

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С приближением конца года нарастает напряжённость вокруг Корейского полуострова, вызванная ожиданиями некоего «рождественского подарка», о котором Пхеньян предупредил в начале декабря, и характер которого, якобы, зависит от действий США. Вместе с тем, в КНДР пока не наблюдается сколь-нибудь значимой военной активности. Недавно Пхеньян сообщил о проведении двух «важных испытаний», и предполагалось, что к Рождеству он может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В этой связи южнокорейские и американские военные вели тщательное наблюдение за территорией КНДР, однако признаков подготовки новых провокаций не выявлено. После 15 декабря Север сохранял молчание, что, как предполагается, связано с работой по определению дальнейшей политики. Возможно, там учли позиции России и Китая, которые предложили смягчить давление на Пхеньян, направив в Совет Безопасности ООН соответствующую резолюцию. Важным моментом в нынешней ситуации является проведение на этой неделе Пленума ЦК Трудовой партии Кореи. Ожидается, что на нём будут объявлены главные направления политики.