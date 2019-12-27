Россия примет участие в программе ЮНИСЕФ по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР

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Россия уведомила северокорейские власти о выделении 4 млн 800 тыс. долларов на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР. Как сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook, «25 декабря посол Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику ноту, в которой правительство КНДР информируется о том, что, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Снижение детской заболеваемости и смертности путём проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР» с бюджетом 4 млн 800 тыс. долларов США. Ли Хын Сик заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР. В первой половине нынешнего года Россия в качестве гуманитарной помощи также передала КНДР около 8 тыс. тонн пшеницы в рамках обязательного взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.