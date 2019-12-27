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Пхеньян выразил недовольство активностью разведывательной авиации США. 26 декабря северокорейское пропагандистское издание «Мэари» опубликовало статью, в которой говорится, что Сеул и Вашингтон осуществляют постоянное наблюдение за северокорейскими военными объектами и проводят другие акции, демонстрирующие военную готовность, что служит средством давления на КНДР. «Мы внимательно следим за провокационными планами враждебных сил, которые должны знать, что у нашего терпения также есть предел»,- говорится в статье. Что касается РК, то она, по утверждению Пхеньяна, полностью следует политике США. Если такая политика продолжится, то она столкнётся с «ужасным гневом». Поэтому Сеулу, говорится в статье, следует вовремя понять опасность ситуации и отойти в сторону.