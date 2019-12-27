Samsung Electronics - самая привлекательная для трудоустройства южнокорейская компания

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Самой привлекательной для трудоустройства компанией среди южнокорейских студентов является Samsung Electronics. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом Job Korea среди тысячи студентов. 10,6% респондентов поставили её на первое место в списке из ста южнокорейских компаний. Далее следует авиакомпания Korean Air – 7,6%. На третьем месте CJ Cheil Jedang – 6,7%. Замыкают первую пятёрку Корейская электроэнергетическая корпорация KEPCO и Samsung C&T Corporation. Компания Samsung Electronics держится в топе с 2004 года. Среди причин выбора студенты чаще всего называют размер зарплаты, условия работы и имидж компании.