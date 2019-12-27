РК самый крупный иностранный инвестор во Вьетнаме

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В этом году РК оказалась крупнейшим инвестором во Вьетнаме. По данным министерства планирования и инвестиций Вьетнама, с 1 января по 20 декабря объём иностранных инвестиций составил 38 млрд 20 млн долларов. Это на 7,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой рост стал возможен за счёт увеличения притока новых прямых инвестиций и скупки иностранцами акций вьетнамских компаний. Южнокорейская доля составила 7 млрд 900 млн долларов или 20,8% всех инвестиций. Далее следует Гонконг – 7,8 млрд долларов, Сингапур – 4,5 млрд долларов. Более половины капитала было вложено в сферу производства и обрабатывающей промышленности. 10,2% пришлись на недвижимость.