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В РК сокращается внутренняя миграция

Write: 2019-12-26 12:23:32Update: 2019-12-26 12:26:12

В РК сокращается внутренняя миграция

Photo : YONHAP News

В ноябре в РК отмечено значительное снижение внутренней миграции. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 566 тыс. человек. Это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний показатель самый низкий с ноября 1976 года. На 9% снизилась активность переездов в пределах одного города. Эксперты полагают, что это связано с сокращением предложения новых квартир. Эксперты полагают, что на сокращение миграции влияет старение населения: люди пожилого возраста редко меняют место жительства. 
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