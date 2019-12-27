Большинство сеульчан считают необходимым воссоединение Кореи

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В отношениях Юга и Севера Кореи наблюдается напряжённость. Однако, несмотря на это, 3/4 жителей южнокорейской столицы всё ещё считают необходимым воссоединение Юга и Севера. Такими стали результаты исследования, проведённого мэрией Сеула среди 2 тыс. горожан. Вышеуказанную позицию выразили 74,2% респондентов. Больше всего сторонников воссоединения среди представителей возрастной группы от 40 до 49 лет – 78,6%. Среди людей от 20 до 29 лет отметка составила 66%. 25,6% респондентов считают, что воссоединение произойдёт в течение следующих 20 лет. Чуть меньше озвучили срок чуть более 30 лет, а 17% считают воссоединение невозможным. При этом высказываются опасения по поводу состояния межкорейских отношений. Так, лишь 39,5% респондентов полагают, что ситуация улучшится, 48,2% прогнозировали, что никаких изменений не будет, 12,4% считают, что ситуация ухудшится.