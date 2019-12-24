Мун Чжэ Ин: Если КНДР займётся денуклеаризацией, мировое сообщество должно продемонстрировать ответные меры

Photo : YONHAP News

Если Северная Корея со всей серьёзностью займётся денуклеаризацией, мировое сообщество должно продемонстрировать ответные меры. Об этом говорится в статье под названием «Мир, создаваемый упорным трудом – мир на Корейском полуострове», которую президент РК Мун Чжэ Ин направил в четверг американскому интернет-порталу Project Syndicate. Он особо отметил, что КНДР и США сохраняют доверие и стремление к диалогу, но для того, чтобы мир стал реальностью, необходимы постоянные шаги навстречу друг другу. Отдельная страна не может самостоятельно достичь мира, и работа по его построению идёт, хотя её признаки и не бросаются в глаза,- отметил южнокорейский лидер. При этом он упомянул положительные изменения в Объединённой зоне безопасности и демилитаризованной зоне, такие как ликвидация постов охраны и запрет на ношение оружия. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что процесс налаживания мира может быть успешным, если в нём принимают участие все заинтересованные стороны. По его мнению, ключевую роль в этом процессе может сыграть третий северокорейско-американский саммит.