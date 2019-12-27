Экспорт японского пива в РК сократился в ноябре на 99,1%

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Экспорт японского пива в РК в ноябре составил 73 млн 800 тыс. вон или 63.500 долларов. Это на 99,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда аналогичный показатель составлял 8 млрд 400 млн вон или 7 млн 300 тыс. долларов. Объём поставок снизился за тот же период с 8 млн 200 тыс. литров до 55 тыс. литров. Незначительный рост отмечен лишь по сравнению с предыдущим месяцем, когда была зафиксирована нулевая отметка. Одновременно, поставки японского фтористого водорода в ноябре сократились на 93,5% в годовом исчислении, составив 427.900 долларов.