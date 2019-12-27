В РК продолжает сокращаться рождаемость

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В октябре этого года в РК появились на свет 25.648 новорождённых, что на 3,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это самый низкий показатель для данного месяца с 1981 года, когда Национальное статистическое управление приступило к систематическому учёту рождаемости. За период с января по октябрь в РК родились 257.065 детей, что на 7,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2018 году общий коэффициент рождаемости - среднее число детей, которых женщина рожает в течение жизни - достиг рекордно низкого уровня 0,98. При этом уровень воспроизводства, позволяющий сохранить нынешнюю численность населения 51 млн. человек, должен составить 2,1. Причинами низкой рождаемости являются нехватка качественных рабочих мест, в результате чего молодые корейцы откладывают вступление в брак, высокая стоимость частного образования детей и растущие цены на жильё.