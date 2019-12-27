В 2020 году РК примет не менее 20 млн иностранных туристов

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В 2020 году РК планирует принять не менее 20 млн иностранных гостей, что превысит рекорд этого года. Об этом президент РК написал на своей странице в Facebook в четверг, когда в Сеул прибыл 17 млн 250-тысячный с начала года иностранец. Таким образом, побит рекорд 2016 года, когда в РК побывали 17 млн 240 тыс. иностранных туристов. Отметив, что юбилейным туристом стал гражданин Индонезии, глава государства написал что отношения между двумя странами стали ещё более тесными благодаря «новой южной политике» Сеула. Мун Чжэ Ин также отметил, что количество китайских туристов увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом.