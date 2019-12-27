Американские самолёты-разведчики вновь совершили облёт Корейского полуострова

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Американские самолёты-разведчики вновь совершили в четверг облёт воздушного пространства в районе межкорейской границы. Как сообщил сервис Aircraft Spots, отслеживающий полёты военной авиации, самолёт Boeing RC-135S вылетел с американской базы на Окинаве и совершал полет в районе восточного побережья КНДР. В тот же день воздушное пространство над Корейским полуостровом облетел Boeing E-8C. Полёты американской разведывательной авиации в районе Корейского полуострова участились в ноябре.