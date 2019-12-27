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В мире

Американские самолёты-разведчики вновь совершили облёт Корейского полуострова

Write: 2019-12-26 15:16:14Update: 2019-12-26 16:03:09

Американские самолёты-разведчики вновь совершили облёт Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Американские самолёты-разведчики вновь совершили в четверг облёт воздушного пространства в районе межкорейской границы. Как сообщил сервис Aircraft Spots, отслеживающий полёты военной авиации, самолёт Boeing RC-135S вылетел с американской базы на Окинаве и совершал полет в районе восточного побережья КНДР. В тот же день воздушное пространство над Корейским полуостровом облетел Boeing E-8C. Полёты американской разведывательной авиации в районе Корейского полуострова участились в ноябре.
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