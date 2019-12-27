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Спорт

Женская сборная КНДР пропустит третий отборочный раунд на Олимпиаду-2020

Write: 2019-12-26 15:31:12Update: 2019-12-26 16:17:43

Женская сборная КНДР пропустит третий отборочный раунд на Олимпиаду-2020

Photo : YONHAP News

Женская сборная КНДР пропустит третий отборочный раунд на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио в зоне Азиатской конфедерации футбола. Причину пропуска северокорейская сторона не объяснила. Футболистки из КНДР должны были сыграть в группе А с командами РК, Вьетнама и Мьянмы с 3 по 9 февраля на южнокорейском острове Чечжудо. Теперь в группе будут играть три команды. В группе В, матчи которой состоятся в те же сроки в китайском городе Ухане, сыграют сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня. 
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