За семь дней проката фильм «Пэктусан» посмотрели более 4 млн человек

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Фильм под названием «Пэктусан», главные роли в котором исполнили Ли Бён Хон и Ха Чжон У, посмотрели более 4 млн человек. Он вышел на экраны 19 декабря, и по состоянию на конец дня 25 декабря общее количество зрителей составило 4 млн 170 тыс. человек. Кроме того, «Пэктусан» стал лидером проката в рождественские праздники: 25 декабря фильм посмотрели 935 тыс. человек. Фильм привлекает внимание зрителей профессиональной игрой актёров, а также большим количеством спецэффектов.