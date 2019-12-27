В РК стало меньше частных кредиторов

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В первом полугодии 2020 года в РК насчитывалось 8.294 частных кредитора, что на 16 человек или на 0,2% меньше, чем во второй половине прошлого года. Об этом сообщили во вторник в Комитете финансового контроля РК. Одновременно сокращается объём непогашенных кредитов, выданных частными кредиторами. В конце июня их общая сумма составила 16 трлн 700 млрд вон или 14 млрд 300 млн долларов, что почти на 500 млн долларов меньше, чем в конце прошлого года. Как правило, к услугам частных кредиторов прибегают те, чьи кредитные рейтинги слишком низки, чтобы обращаться в банковские учреждения.