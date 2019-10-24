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Суд отклонил запрос на задержание бывшего министра юстиции Чо Гука

Write: 2019-12-27 10:21:40Update: 2019-12-27 10:22:52

Суд отклонил запрос на задержание бывшего министра юстиции Чо Гука

Photo : YONHAP News

Суд Восточного административного округа Сеула отклонил запрос прокуратуры на задержание бывшего министра юстиции Чо Гука по обвинению в злоупотреблении служебным положением.  Его обвиняют в причастности к делу о коррупции, по которому ранее был арестован вице-мэр Пусана Ю Чжэ Су. Судья Кон Док Чин пришёл к выводу, что, хотя обвинения в отношении Чо Гука можно считать доказанными, нет оснований полагать, что он уничтожит улики или скроется. Тяжесть преступления не настолько велика, чтобы помещать Чо Гука под стражу, - отметил судья. 
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