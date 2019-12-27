Photo : YONHAP News

РК и США продолжают внимательно следить за действиями КНДР. В настоящий момент обсуждается возможность поездки в США в январе специального представителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна. Он встретится со своим американским коллегой Стивеном Бигэном, чтобы обсудить дальнейшую политику по КНДР, после того как Ким Чон Ын в своей новогодней речи обозначит направления действий. РК и США, как сообщается, готовятся к самым разным сценариям развития событий. Эксперты полагают, что Север в настоящий момент тянет время в переговорном процессе, чтобы выяснить шансы Дональда Трампа на переизбрание.