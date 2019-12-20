Хон Нам Ги: В 2020 году южнокорейская экономика может полностью восстановиться

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В 2020 году можно ожидать полного восстановления южнокорейской экономики на фоне улучшения ситуации в мировой экономике. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, в ходе состоявшейся в пятницу встречи с руководителями отечественных компаний, подчеркнув, что правительство не пожалеет усилий для этого. Ослабление напряжённости в торговле между США и Китаем поможет подъёму мировой экономики и росту спроса на полупроводники. Ранее южнокорейское правительство представило прогноз роста отечественной экономики на следующий год на уровне 2,4%. В правительстве считают, что такой рост возможен, учитывая улучшение внутренних и внешних условий, а также эффективность экономической политики Сеула.