В РК приступили к решению проблемы занятости людей среднего возраста

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В РК образована рабочая группа по созданию рабочих мест для граждан в возрасте от 40 до 49 лет, которые считаются фундаментом общества и экономики страны. Её первое заседание прошло 26 декабря под председательством первого замминистра планирования и финансов Ким Ён Бома и замминистра труда и занятости Им Со Чжона. Как отметил Ким Ён Бом, существуют опасения пор поводу того, что спад занятости в этой возрастной группе продолжится, поэтому к марту следующего года планируется разработать пакет мер по исправлению ситуации. С января по ноябрь текущего года количество занятых представителей этой возрастной группы сократилось на 165 тыс. человек в годовом исчислении. Показатель сокращается с ноября 2015 года.