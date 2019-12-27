В Кванчжу началось строительство автозавода Gwangju Global Motors

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26 декабря в Кванчжу состоялась церемония начала строительства автомобильного завода Gwangju Global Motors, который является первым в проекте создания рабочих мест в регионах по принципу увеличения вакансий за счёт снижения объёма работы. Данный объект вступить в строй в первой половине 2021 года. На его базе планируется производить до ста тысяч кроссоверов в год. Это первый за 23 года новый автомобильный завод в РК. Ожидается, что он создаст порядка тысячи рабочих мест. Зарплата будет почти вдвое меньше, чем на обычных автомобильных заводах, но правительство и местные власти будут оказывать рабочим всестороннюю социальную поддержку. Между тем, гражданские организации и профсоюзы выступают против этой инициативы, указывая на непроработанность условий подряда, а также взаимоотношений рабочих и работодателей.