Учения по обороне Токто проходят в сокращённом масштабе

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27 декабря южнокорейские военные проводят учения по обороне островов Токто. Эти манёвры проводятся дважды в год. Ранее они проходили в августе, но на этот раз их формат изменён из-за погодных условий. Изначально планировалось провести манёвры на местах, но затем было решено перенести их в формат симуляции, что происходит впервые. Срок проведения сокращён с двух до одного дня. В августе манёвры назывались «учения по защите территории в Восточном море». Они охватывали не только острова Токто, но и остров Уллындо. Эксперты полагают, что снижение уровня учений связано с тем, что в ходе южнокорейско-японского саммита 24 декабря достигнута договорённость об улучшении отношений.