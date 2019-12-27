Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Учения по обороне Токто проходят в сокращённом масштабе

Write: 2019-12-27 12:59:19Update: 2019-12-27 13:11:26

Учения по обороне Токто проходят в сокращённом масштабе

Photo : YONHAP News

27 декабря южнокорейские военные проводят учения по обороне островов Токто. Эти манёвры проводятся дважды в год. Ранее они проходили в августе, но на этот раз их формат изменён из-за погодных условий. Изначально планировалось провести манёвры на местах, но затем было решено перенести их в формат симуляции, что происходит впервые. Срок проведения сокращён с двух до одного дня. В августе манёвры назывались «учения по защите территории в Восточном море». Они охватывали не только острова Токто, но и остров Уллындо. Эксперты полагают, что снижение уровня учений связано с тем, что в ходе южнокорейско-японского саммита 24 декабря достигнута договорённость об улучшении отношений. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >