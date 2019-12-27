Доходы работающих южнокорейцев увеличились в 2018 году на 3,6%

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Доходы работающих южнокорейцев увеличилась в 2018 году в среднем на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 36 млн 470 тыс. вон или 31.400 долларов. Об этом сообщили в пятницу в Налоговом управлении. Наибольший показатель отмечен в городе Ульсане – 37 тыс. долларов. Затем следуют Сэчжон – 36.600 долларов и Сеул – 35,5 тыс. долларов.