Тайфун «Фанфон» на Филиппинах привёл к жертвам

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На Филиппинах растёт количество жертв тайфуна «Фанфон». 27 декабря филиппинская газета Philippine Star сообщила о том, что скорость ветра достигает 200 км в час, в результате чего срываются крыши с домов, падают деревья и столбы. Тайфун прошёл через регион Висайи с 24 по 26 декабря. Наводнения и сильнейший ветер привели к гибели минимум 24 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести. 58 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Прекращена работа аэропортов и морских портов. Тысячи туристов не могут покинуть страну.